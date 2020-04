Heidi Klum über Ex Seal: Manchmal ist es schwer

Es gibt immer einen Grund, wenn man beschließt sich zu trennen, so Heidi Klum über ihren Ex-Mann Seal. Der britischen Zeitschrift „Red“ verriet die vierfache Mutter und erfolgreiche Unternehmerin nun Details zu ihrer Beziehung mit Ex-Mann Seal.

Seal und Klum tun ihr Bestes

Klum betont, dass sie und Seal ihr Bestes tun würden, die gemeinsamen Kinder (drei stammen aus ihrer Beziehung und Flavio-Briatore-Tochter Leni wurde von Sela adoptiert) großzuziehen. Doch einfach ist das nicht immer, manchmal sei es „schwer“, so Klum.

Seal: Nicht begeistert von Ehe

Unstimmigkeiten gab es zum Beispiel wegen der Hochzeit mit Tom Kaulitz. Dabei lobt Heidi ihren Ehemann in den höchsten Tönen: Seine Grundwerte und die Einstellung zum Leben sei dieselbe wie ihre. Doch, so Klum abschließend über Seal: Wenn alle an einem Strang ziehen würden, klappe der Familienalltag sehr gut.