Heidi Klum lässt die Öffentlichkeit gerne und oft an ihrem Liebesglück mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz teilhaben.

Sehr intim

Wer der Unternehmerin und GNTM-Chefin auf Instagram folgt, bekommt vieles zu sehen: Heidi und Tom beim Tanzen, im Urlaub, beim Relaxen auf der Couch. Auch aus dem Bett schickt Heidi Instagrüße. Jetzt hat sie ein Video gepostet, das sie und ihren Tom zeigt, in intimer Pose aneinandergekuschelt. Toms Mund an Heidis Wange, Heidi grinst und schaut genießerisch, macht die Augen zu. Beim Zuschauen kommt es einem fast so vor, als würde man das Paar beim Vorspiel beobachten. Heidi kommentiert mit (übersetzt): "Sonntagmorgen-Spielereien".

Kommentare

Auch die Fans kommentieren darunter, dass es ein "intimer Moment" sei. Manche meinen sogar, sie zeigen hier "Löffelchen-Sex" und jedenfalls "wahre Liebe". Auch die Schwangerschaftsdebatte ist wieder ein Thema in den Postings.