Heidi Klums heiße Busenshow

Auf der diesjährigen amfAR Aids-Charity Gala in New York zeigte Heidi Klum nicht nur ihre Favoritinnen der heurigen Staffel von "Germany's Next Topmodel", sondern auch ihre Vorzüge. Die Moderatorin kam in einem silberfarbigen Glitzerkleid mit Mega-Ausschnitt. Später postete sie ein Video ihres Dekolletés in einer Insta-Story.

Schwanger?

Für viele ihrer Fans war der freizügige Ausblick jedoch nur ein Vorwand für etwas anderes. Es hält sich das Gerücht, Heidi Klum und ihr Tom erwarten das erste gemeinsame Kind. Seit Weihnachten sind die beiden verlobt, die Hochzeit soll dieses Jahr stattfinden. Für Klum wäre es Kind Nummer fünf.

Heidi und ihr Glitzerkleid