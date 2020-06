Von Frauen kennt man das - geht eine Beziehung in die Brüche, muss manchmal eine neue Frisur her für den Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Felix von Jascheroff: Neue Frisur

Bei GZSZ-Star Felix von Jascheroff (in der Rolle des John Bachmann) dürfte diese Methode auch hoch im Kurs stehen. Er trägt seine Haarpracht nun kürzer, in einem modischen Schnitt mit grauen Akzenten. Im März hat er sich nach drei gemeinsamen Ehejahren von Bianca Bos getrennt. Er sagte gegenüber Bild zu den Gründen: "Wir haben viel gekämpft und wir haben unser Bestes gegeben. Aber im Endeffekt ist unsere Beziehung dann doch in eine ganz andere Richtung gelaufen, die keiner von uns so haben wollte." Ob er lange Single bleiben wird? Die Kommentare unter dem Insta-Posting sind höchst positiv...

Neue Single: Danke für Nichts