Wirbel um Gabalier-Auftritt. Am 1. Weihnachts-Feiertag überträgt der ORF die "Helene Fischer Show", die bereits in Düsseldorf aufgenommen wurde. Mit dabei ist der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier. Er trat bereits 2012 und 2015 bei der Fischer-Show auf. Doch heuer regten sich einige Fans auf, die seinen Auftritt boykottieren wollten. Sie drohten kurz vor seinem Einsatz, den Saal zu verlassen.

Der Grund ist, dass Gabalier in der Vergangenheit immer wieder Homophobie und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wurde. Zum Beispiel wollte er bei der österreichischen Bundeshymne nicht von "Töchtern" singen und bei einer Preisauszeichnung sagte er: "Man hat es nicht leicht auf dieser Welt, wenn man als Manderl noch auf Weiberl steht."

In den sozialen Medien laufen einige eingefleischte Fischer-Fans Sturm gegen den Gabalier-Auftritt.

helene fischer show tickets: 250€ zugfahrten: 50€ hotel: 200€ kleid für die show: 39,99€ der blick der menschen neben mir in reihe 3 wenn ich auf einmal aufstehe und den saal verlasse wenn andreas gabalier auf die bühne kommt: unbezahlbar

An alle Demokraten, Nichtrassisten, Liberalen; kurzum an alle anständige Menschen, die morgen bei der Aufzeichnung der #HeleneFischerShow in Düsseldorf dabei sind: Ich lade euch ein, mit mir aus Protest den Saal zu verlassen, wenn Andreas Gabalier die Bühne betritt.