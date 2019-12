Helene Fischer Show: So heiß gings am Christtag her

Jedes Jahr aufs Neue präsentiert die Schlager-Ikone Helene Fischer ihre eigene Show am 25. Dezember. Tausende Fans fieberten bereits auf diesen einen Tag hin: Gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen gab Helene Fischer sowohl ihre eigenen Songs, als auch Medleys und humoristische Show-Einlagen zum Besten. Die Show wurde bereits im Vorfeld am 13. und 14. Dezember in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichnet und am 25.12.2019 um 20.15 Uhr auf ORF2 und dem ZDF ausgestrahlt. Nur wenige Minuten nach Start der Show kletterte der Hashtag "#HeleneFischerShow" auf Platz 1 der deutschen Twitter-Charts.

Prominente Gäste

Diese Jahr empfing Helene Fischer neben Gästen wie Engelbert, Roland Kaiser oder Howard Carpendale, die alteingesessenen Schlagerfans mehr als bekannt sein dürften, auch etliche Stars, die vor allem die Herzen der jüngeren Fans höher schlagen lassen. Mit dem Ex-Backstreet-Boy Nick Carter singt die blonde Schönheit ein Duett – und erhält daraufhin gleich eine Liebeserklärung. Aber auch andere Prominente Namen sorgten für ein Show-Feuerwerk der Spitzenklasse: Mark Foster, Michelle Hunziker, Bülent Ceylan, Ralf Schmitz und Josh Groban sind alle Teil der fulminanten Helene-Inszenierung.

Gespaltene Fan-Gemeinde. Ein Gast schien bereits vorab für gemischte Gefühle gesorgt haben: Andreas Gabalier. Weil er mit Helene singen darf, riefen zahlreiche Helene-Fans zum Boykott der Show auf. Auch das Fehlen von Helenes (Ex-)Freund Thomas Seitel stieß einigen hartgesottenen Fans sauer auf.

Fulminanter Auftakt & Song-Premiere

Mit ihrem Song "Achterbahn" sorgte Helene Fischer für einen mehr als gelungenen Startschuss für ihre knapp dreistündige Show: In ein glitzerndes Kleid gehüllt schwebte die Blondine auf einer Schaukel sitzend von der Decke. Wenige Minuten später betritt Howard Carpendale als erster Promi-Gast die Bühne. Seine Performance traf jedoch auf eher gemischte Gefühle in der Twitter-Community. Gegen 20.30 Uhr feierte Mark Forster eine Song-Premiere: "Wie früher Mal Dich" ist zum allerersten Mal in der Helene Fischer Show zu hören.

© APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Blondinen-Duett. Auf den Forster-Auftritt folgte ein Ensemble an Kids, die zahlreiche Disney-Songs performten. Danach kam es zum stimmgewaltigen Blondinen-Duett mit Freya Ridings am Klavier – Auf Social-Media entbrannten beinahe zeitgleich hitzige Diskussionen ob des gesanglichen Talents der beiden Sängerinnen – Böse Zungen behaupteten, dass sich Helene mit der Einladung Ridings ein Eigentor geschossen hätte, da sie die Gastgeberin mit ihrer Gesangseinlage in den Schatten stellen würde.

© Screenshot (YouTube)

Comedy-Einlage. Der deutsche Comedian Ralf Schmitz sorgte bei seinem Auftritt für etliche Lacher: In einem roten Glitzer-Kostüm samt blonder Perücke mimte der 45-Jährige die Gastgeberin der Show. Gemeinsam tanzten und sangen sie ein Medley, das aus Klassikern der 80er wie "Macarena" und Michael Jacksons "Thriller" bestand und parodierten Superstars wie Miley Cyrus.

Andreas & Helene

Gegen 21.00 Uhr folgte die wohl umstrittenste Performance des Abends: Andreas Gabalier. Drohten die Helene-Fans zuvor noch mit dem Boykott der Show, feierte das Publikum bei Gabalier-Songs wie "Hulapalu" kräftig mit. Ganze drei Songs gab es von dem "Volks-Rock'n'Roller" auf die Ohren. Auf Twitter witzelte man indessen über die Zurückhaltung Helene Fischers: "Bei ihm darf Helene wohl nicht reinsingen, er würde sie verklagen?!", schrieb etwa ein User.

Auf die Kontroverse folgt die Tanzeinlage: Gemeinsam mit den "Mayas" aus dem Libanon beweist Helene Fischer abermals, dass sie auch durchaus tanzen kann. Besonders diese Performance dürfte noch länger in den Köpfen der männlichen Zuschauer herumgeistern:

© Screenshot (Twitter)

Es folgt eine Solo-Einlage von Josh Groban und das "Blondinen-Duett-2.0" mit Michelle Hunziker, mit der Helene eine italienischen Ballade von Andrea Bocelli trillert. Nach einem Ständchen von Roland Kaiser bekommen die weiblichen Zuschauer Schmetterlinge im Bauch: Ex-Backstreet-Boy Nick Carter performte ein Backstreet-Boy-Medley mit Helene Fischer. Für etwas Auflockerung sorgt ein Auftritt der Gastgeberin und Martina Hill. Mark Forster wurde daraufhin die besondere Ehre zuteil ein zweites Mal auf der Bühne zu singen.

© APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Gemeinsam mit Thomas Gottschalk, Heinz Hoenig und Mark Keller führte Fischer das Musical "My Fair Lady" auf. Der Chor "Gregorien" unterstützt Helene bei ihrem Song "Wenn du lachst", mit dem Ensemble "Mother Africa" gibt es eine weitere Tanzeinlage. Recht unspektakulär fällt der Auftritt von Roland Kaiser aus.

© APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Kurz vor dem Finale gab es noch was auf die Lachmuskeln: Fischer als Päpstin verkleidet und "Atemlos goes Rammstein" mit Bülent Ceylan – samt Pyrotechnik-Einlage. Mit ihren besten Balladen schließt Helen Fischer ihre dreistündige Show ab. Ob sie sich ein weiteres Jahr zurückziehen wird oder ob es ein "Comeback" geben wird steht allerdings noch in den Sternen. (sb)