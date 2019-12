Helene Fischer ersetzt ihren Lover Thomas

Heißes Hardrock-Duett mit Andreas Gabalier, Popo-Polster auf den Spuren von Kim Kardashian und Überraschungs-Auftritt als Päpstin. Helene Fischer (35) liefert mit ihrer Weihnachts-Show (25. 12., 2015 Uhr, ORF 2) das Comeback des Jahres.

Ersatz

Und das große Tratsch-Thema. Bei der Aufzeichnung in Düsseldorf war am Wochenende ihr Lover Thomas Seitel, für den sie ja 2018 Florian Silbereisen den Laufpass gab, nicht mit dabei. Stattdessen lehnte sie sich bei den vielen heißen Akrobatik-Nummern an die starke Schulter von Julio Batistta.

© Instagram Helene wirft sich bei TV-Show in Arme von Batistta.

Gekündigt?

So wie Seitel turnt der Cirque-du-Soleil-Artist schon seit 2017 bei ihren Tourneen mit. Jetzt ist er die neue Nummer eins. Seitel hat zwar Helenes Herz erobert, aber damit wohl auch gleich seinen hoch dotierten Job bei ihr verloren.