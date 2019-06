Helene Fischer gibt überraschendes Mini-Comeback

Diese Geburtstags-Feier wird so schnell keiner vergessen: Für den millionenschweren Bau-Unternehmer Günter Papenburg (80), der am Samstag seinen Geburtstag feierte, unterbrach Helene Fischer ihre Kreativ-Pause. Der Schlager-Star (34) ist seit Jänner aus der Öffentlichkeit abgetaucht. Sie gab keine Konzerte, machte keine TV-Auftritte und postete nicht mal in ihren Social-Media-Kanälen.

Doch nun gab sie für ihre Verhältnisse ein Mini-Comeback. 5.000 Gäste kamen zur Geburtstags-Feier des Bau-Löwen in die TUI-Arena. Als Stargast trat Helene Fischer auf, wie "Bild" berichtet. Die Sängerin soll den Gästen ordentlich eingeheizt haben.