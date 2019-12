Helene Fischers heißeste Weihnacht

Show. Der erste Weihnachtsfeiertag wird auch heuer wieder heiß, wenn Helene Fischer (35) in knappen Outfits über die Bildschirme turnt. In der Helene Fischer Show empfängt sie um 20.15 Uhr auf ORF 2 Star-Gäste wie Thomas Gottschalk oder Josh Groban. Scherzt, musiziert und plaudert mit ihnen in einer 180-minütigen Sendung.

Fan-Wirbel um Helene Fischers Auswahl

Ärger. Während sich die Fans auf Duette mit Roland Kaiser (Shallow), Nick Carter, Howard Carpendale und Michelle Hunziker freuen, sorgt ein anderer für gemischte Gefühle: unser Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier (35). Da er immer wieder mit seinen Aussagen über Frauen und Politik polarisierte, sehen viele es nicht gerne, dass er an Helenes Seite Platz nimmt.

Tausch. Bei ihren Akrobatik-Einlagen verzichtet die Sängerin heuer auf ihren Freund Thomas Seitel. 2017 war er noch Teil der Weihnachtssendung. In der Helene Fischer Show schwingt sie sich laut Bild mit Julio Batista durch die Lüfte. Und das auch noch länger als bisher geplant, denn Fischer hat ihren Vertrag beim ZDF für drei weitere Jahre verlängert. „Ich freue mich, meine Shows auch in den nächsten Jahren im ZDF präsentieren zu dürfen“, meldet sich Helene dazu auch persönlich zu Wort.