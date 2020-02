Ist ein Profi-Fußballer der Neue von Lombardi?

In Sachen Liebe scheint es bei der 27-Jährigen wieder bergauf zu gehen. Nach der Trennung von Roberto im vergangenen Jahr, ist die deutsche Sängerin Sarah Lombardi mit einem neuen Mann gesehen worden. Sie soll ein Auge auf den Profi-Fußballer Julian Büscher geworfen haben.

Sie sind bereits im Jänner beim gemeinsam Urlaub in Ägypten gesichtet worden. Der Fußballer und die Sängerin sollen nun sogar vor wenigen Tagen zusammen in Köln, dem Wohnort von Sarah, gewesen sein. Büscher (26) spielte beim VfL Bochum und bei Preußen Münster. Im Jahr 2013 ging er in die USA und kickte dort unter anderem in Los Angeles und bei D.C. United in Washington. Jetzt ist er bei Cavalry FC in Kanada unter Vertrag.