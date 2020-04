JayJay Jackpot: Familie durfte sie nicht beim Sterben begleiten

Der tragische Tod der Youtuberin JayJay Jackpot sorgte für regen Aufruhr im Netz. Aber nicht nur die Fans sind erschüttert vom Tod der, im Alter von 32 Jahren verstorbenen, Blondine: Aufgrund der Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus durfte die Entertainerin in den letzten Wochen vor ihrem Tod nicht einmal Besuch ihrer eigenen Familie erhalten. Erst kurz vor ihrem Ableben wurde ihrer Familie gestattet die letzten Momente an ihrer Seite zu verbringen. Auch ihr Manager Carlo Vista gab in einem RTL-Interview an, dass er keine Gelegenheit hatte sich von Janina-Dominique Buse – so hieß JayJay Jackpot mit bürgerlichem Namen – zu verabschieden, obwohl er laut eigenen Angaben ihr "engster Freund" war.

Horror-Diagnose mit 12 Jahren

JayJay Jackpot machte bereits 2018 öffentlich, dass sie unheilbar krank war – Trotzdem kam ihr Tod in der Nacht zum 14. April 2020 überraschend. Im Alter von nur 12 Jahren bekam sie die Schock-Diagnose: Eine unheilbare Herzkrankheit wurde bei ihr diagnostiziert. In den letzten drei Jahren machte der Blondine die Erkrankung immer weiter zu schaffen. Ihre Organe wurden angegriffen und versagten am Ende. Dennoch unterhielt die 32-Jährige tausende Fans auf der Video-Plattform YouTube. Darüber sprechen wie es ihr ging wollte sie nie: "Sie mochte nicht, wenn ich sie gefragt habe, wie es ihr geht", erzählt Manager Carlo im RTL-Interview.