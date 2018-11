Kandidat gibt schon in erster Folge auf

Start der Serie. Heute Abend ist es so weit: Das Schiff sticht in See. Um 22.30 Uhr beginnt die erste Folge der RTL-Dating-Serie "Adam sucht Eva". Und in der ersten Folge wird es gleich wild. Der Stuttgarter Emanuel (31) gibt auf. Schlägt ihm die Liebe auf dem Magen? Er wird seekrank und verlässt das Schiff.

© MG RTL D

Als erste Frau (Eva) auf dem Schiff begrüßt TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink (32) den ersten Mann (Adam) vor der griechischen Insel Rhodos. Die beiden erkunden ihr neues Heim und nach einem kurzen Check ("Wie gehst du so damit um, dass du jetzt nackt bist?") merkt man: Emanuel geht’s nicht gut.

Nach wenigen Stunden haut es den 31-Jährigen um. Verschwitzt und unter die Decke gekuschelt sagt er: "Jetzt schaukelt es wieder echt heftig gerade…" Dann beugt sich Emanuel über die Reling und übergibt sich. Er verlässt das Schiff für einen neuen "Adam".