Katzenberger trotz Winter oben ohne

Während sich andere zu dieser Jahreszeit in dicke Mäntel einmummeln, zeigt die Katze was sie hat. Gut, Daniela Katzenberger wohnt auf Mallorca und ist den Minustemperaturen nicht so ausgesetzt wie wir Mitteleuropäer, dennoch kann es auch auf der Baleareninsel im Winter durchaus frisch werden.

Für die Katzenberger dennoch kein Problem. Sie will weiterhin ihre Freiheit genießen und schreckt auch bei kälteren Temperaturen nicht vor Oben-Ohne-Fotos zurück. Und so kommt es, dass sie vor zwei Tagen auf Instagram ein solches postet. Nur in der Bikinihose sitzt sie auf einer Mauer und blickt genüsslich aufs Meer. Ganz ohne schützende Wärme kommt sie dann aber nicht aus: sie trägt eine dicke Wollmütze und einen Schal. Immerhin.