Klum: Erstes Baby-Bauch-Foto

Baby an Bord? Ein Foto sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Und ein neuer Schnappschuss von Heidi Klum (45) heizt nun die nicht verstummen wollenden Baby-Gerüchte weiter an: Sie soll ja von Jung-Lover Tom Kaulitz (29) schwanger sein (ÖSTERREICH berichtete).

Bauch

Bei den Dreharbeiten für Germany’s Next Topmodel erwischten US-Papparazzi die Vielleicht-doch-Mama am Montag in den USA beim Weg aus ihrem Backstage-Caravan. In einem hochgeknoteten ­T-Shirt zeigt sich Klum dabei erstmals seit Tagen wieder bauchfrei. Bei genauerem Hingucken könnte man da schon auch eine kleine Wölbung deuten.

Auf Meghans Spuren

Auch die Bildsprache ist spannend: Heidi hält sich nämlich die Hand vor dem Bauch. So wie ja Herzogin Meghan ihr Baby schützt.

Spannend: Zuvor wandte sich Heidi Klum in einer Instagram-Story an ihre Fans: eine Nahaufnahme, wo sie jeglichen Schwenk auf den Bauch tunlichst vermieden hat. Statt des Outings gab es vielmehr eine kleine Rüge. Und zwar für Wolfgang Joop, der ja die Baby-Gerüchte startete: „Mit Dir habe ich noch ein kleines Hühnchen zu rupfen!“

Liebes-Show: Wer just zum Valentinstag auf eine Bestätigung der Baby-Gerüchte hoffte, wurde zumindest bis gestern Nachmittag von Heidi enttäuscht. Auf Instagram postet sie nur ein GIF mit Rosen-Strauß in Herzform und Kuschel-Foto und schrieb dazu „Ich liebe Dich Tom Kaulitz!“

