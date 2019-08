Klum-Hochzeit: Es gab Wiener Schnitzel

Amore, amore, amore – und teuer. Heidi Klum (46) und Musiker Tom Kaulitz (29) zelebrierten ihre Heirats-Feier-Show im puren Luxus. Wie ein Insider dem US-Magazin Hollywood Life verriet, haben sich die Kosten des mehrtägigen Promi-Spektakels auf der Insel Capri auf satte drei Millionen Dollar (2,7 Millionen Euro) hochgeschraubt. Heidi Klum kann es verschmerzen: Ihr Vermögen wird auf 85 Millionen geschätzt.

"Ja-Wort"-Spektakel auf der Mega-Yacht mit Stargästen

Gute Laune. Höhepunkt der Hochzeit des Jahres: das Schiff. Die historische 100-Meter-Yacht "Christina O.". Satte 560.000 Euro pro Woche kostet das Boot. Vor Anker liegt es vor den weltberühmten Faraglioni-Felsen. Nirgendwo versinkt die rote Sonne schöner als hier. Auf der Christina O. sang schon Frank Sinatra und feierte Marilyn Monroe. Die Hochzeitszeremonie startete Samstag um 19.30 Uhr. Zu Klavierklängen zog Heidi in einem Traum-Kleid ein. Um 19.45 Uhr sagten Heidi und Tom "Ja".

Getraut wurden die beiden von Toms Bruder Bill – unter aufgespannten Sonnensegeln, damit sie von Paparazzi-Fotos geschützt sind. Im Standesamt von Capri waren Heidi und Tom jedenfalls nicht angemeldet. Der Bürgermeister meinte bloß: "Es handelt sich um eine private Feier." Laut Bunte hat sich das Paar bereits am 22. Februar im Standesamt in Beverly Hills, Los Angeles, das Ja-Wort gegeben.

Das Hochzeits-Menü

Das Hochzeitsmenü war eher einfach, aber dennoch lecker. Als Vorspeise gab es eine Hochzeitssuppe. bei der Hautpspeise konnte man zwischen Wiener Schnitzel und Vierländer Ente wählen.

Am heutigen Sonntag gibt es dann im Im „La Fontelina” noch einen Hangover-Brunch.

Marathon: Schiff, Nobel-Restaurant, Spektakel

Dauer-Feier. Schon die Vor-Hochzeits-Feier hatte es in sich: Dinner im Sterne-Restaurant Ill Riccio, das Heidi für 20.000 Euro samt Essen für 80 Gäste gemietet hatte. Dann After-Party in der Promi-Taverna Anema e Core, bis vier Uhr früh mit Live-Band. Am ausgelassensten tanzte Designer Wolfgang Joop, enger Klum-Freund.

Aufregung: Schwänzte Klums Vater die Trauung?

Dress-Code. Weiß war angesagt. Bis zuletzt war Heidis Kleid geheim. Ebenso wer singen wird: Fix war Sasha, ein enger Freund. Tuschel-Thema des Abends: Von Heidi Klums Vater Günther fehlte jede Spur. Schwänzte er die Trauung seiner Tochter?

