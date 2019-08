Klum-Hochzeit: Wer eingeladen ist & wer nicht

Heute steigt die Mega-Hochzeit von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) auf Capri. Das Topmodel und der Musiker geben sich vor italienischer Traumkulisse das Ja-Wort. Gefeiert wird auf einer 99 Meter langen Luxusyacht "Christina O", die einst dem Reeder und Milliardär Aristoteles Onassis gehörte.

Und natürlich schippern Klum und Kaulitz nicht allein in den Hafen der Ehe. Mit dabei sind natürlich Heidis vier Kinder Leni (15), Henry (14), Lou (10) und Johan (12), die Eltern der Braut Erna und Günther, Toms Bruder Bill und Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer. Stardesigner Wolfgang Joop findet sich ebenso auf der Gästeliste wie GNTM-Jurykollege Thomas Hayo. Ebenso fix dabei, Klum-Entdecker & TV-Urgestein Thomas Gottschalk. Nicht fehlen darf auch Model-Kollegin Tyra Banks und Ex-Spice Girl Mel B. Ausgeladen wurde der Designer Michael Michalsky, weil er sich in einem Interview abfällig über die Verbindung äußerte. Und keinen Zutritt hat auch Klums Ex, der Sänger Seal.

Beyoncé bei Klum-Hochzeit?

Und das Motto der Traumhochzeit lautet ganz klar: klotzen statt kleckern. Heidi Klum und Tom lassen sich ihr Fest der Liebe einiges kosten. Neben der gemieteten Luxus-Jacht um kolportierte 630.000 Euro und den gebuchten Nobel-Hotels auf Capri lässt man sich auch Entertainment der Extraklasse einfliegen. Keine Geringere als Beyconé soll für die Hochzeitsgesellschaft auftreten. Die Pop-Diva soll derzeit selbst in Italien urlauben und hätte keine weitere Anreise zu diesem Hochzeit-Gig.