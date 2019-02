Klum zeigt Bauch und äußert sich zu Babygerüchten

Heidi Klums mögliche fünfte Schwangerschaft ist derzeit eines der Topthemen in der Welt der Society. Bekommt sie mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz ein erstes gemeinsames Kind in diesem Jahr?

Gerüchte

Befeuert wurden die hartnäckigen Gerüchte unlängst durch die Aussagen einiger Promis. Darunter ihr guter Freund Wolfgang Joop. Der meinte nämlich gegenüber RTL, Tom hätte ihm gesagt, dass es stimme.

Klum äußert sich

Am Tag darauf ruderte er zurück. Nun geht das Rätselraten weiter. Denn als Klum einen neuen Trailer zu "Germany's Next Topmodel" veröffentlicht, und die Teilnahme Joops in der Folge ankündigt, äußert sie sich darunter direkt zu Joops Aussage. Da steht:

Runder Bauch?

Aha, ein Hühnchen hat sie mit ihm zu rupfen. Fragt sich nur, wie sie das meint. Denn jetzt sind Bilder aufgetaucht, die Heidi mit freiem Bauch zeigen. Und der wirkt glatt wie immer, aber auch ein bisschen rund. Speziell, als sie ihn streichelt...

