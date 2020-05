Kompletter Ausraster: Sido attackiert Reporterin

Es ist nicht seine Woche. Der Rapper sorgte bereits vor einigen Tagen mit einem Interview für Wirbel. Darin sprach er über „Kinder, die auf unerklärlicherweise Weise“ und Amerikaner, die „Kinderblut trinken“. Die Aussagen des 39-Jährigen erinnern dabei eindeutig an die sogenannte „QAnon“-Verschwörungstheorie, die zuvor auch schon Naidoo verbreitet hatte.

Jetzt rastete er erneut aus. Reporter der deutschen "Bild" wollten den Rapper vor seinem Grundstück in Berlin zu seinen Aussagen befragen - dies ging zu weit. Der Rapper zuckte nach diesem Eingriff in seine Prrivatsphäre aus. Sichtlich erzürnt stellte er die Journalisten zur Rede. "Schämt ihr euch nicht?", schimpfte er. "Seid ihr stolz auf euren Beruf?", so Sido weiter. "Was, wenn einer bei dir vor der Tür stehen würde. Was würdest du dann machen?", sagt er. "Ihr seid Dreck, menschlicher Abschaum. Verpisst euch", schimpft er weiter.

Als die Reporterin nachfragte und wissen wollte, warum er sie beleidigt, verlor er komplett die Nerven. Er öffnete sein Zauntor und riss dem Team das Mikrofon aus der Hand. Anschließend postete er auf Instagram: "An das Kamerateam von der Bild, das eben vor unserem Grundstück stand, lasst uns alle froh sein, dass nur das Mikrofon kaputt gegangen ist!!!", so Sido.