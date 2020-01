Kurz vor dem 'Meltdown'?

Denn bei der ehemaligen „Auswanderin“ die vor allem durch die Teilnahme der gleichnamigen Sendung des deutschen Senders Vox und dem verfrühten Tot ihres Ehemannes Jens Büchner zu Bekanntheit geriet, brennen derzeit sämtliche Sicherungen durch.

Nach einer abermals verpatzten Dschungelprüfung, bei der Danni nach nur wenigen Minuten mit dem legendären Satz „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ abbrach, gab es im Camp kein Halten mehr.

Alle gegen Danni

Die Camper sind sauer: Nach 6 Tagen ohne richtiges Essen stößt Dannis abgebrochene Dschungelprüfung umso mehr auf Unverständnis.



Danni vor der Eskalation

Vor der Prüfung ist nach der Prüfung. Und so konnten sich Danni und Elena, die abermals in die Prüfung gewählt wurden, gleich erneut beweisen. 11 Minuten Zeit für 11 Sterne – Aufgabe: In einem dunklen Höhlensystem durch bloßes Ertasten die besagten Sterne finden. Nach einer knappen Viertelstunde Geschrei und Gequietsche war es dann auch wieder vorbei – Die Ausbeute: Zwei mickrige Sterne.



Stimmung eskaliert

Genauso unschön war auch die Rückkehr ins Camp wo die verbleibenden Stars eher verhalten auf die zwei mitgebrachten Sterne reagierten. Selbst Sonja Kirchberger, die in den vergangenen Tagen eher mit nobler Zurückhaltung geglänzt hat, platze der Kragen.

Nächste Prüfung für Danni & Elena

Zum Abschluss gab es für Elena und Danni den nächsten Schock: Beide müssen heute wieder in die Dschungelprüfung. Der einzige Vorteil wäre dann wohl, dass sich die beiden zumindest in der Prüfung den Bauch vollschlagen können, schließlich werden allerhand Leckereien wie Buschschwein-Vagina und Leber-Drink serviert. Na dann, Mahlzeit!

