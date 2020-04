Kurz vor seinem Tod postet RTL-Serienstar berührendes Video

Am 27. April starb Serienstar Ron Holzschuh im Alter von nur 50 Jahren. Der deutsche Schauspieler war vor allem für seine Rollen in „Verbotene Liebe“, „Eine wie keine“ oder „Alles was zählt“ bekannt. Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb Holzschuh am Montag in seinem Elternhaus in Mülsen.

Kurz vor seinem Tod veröffentlichte der RTL-Serienstar noch ein berührendes Video auf Instagram. Die Botschaft, die eigentlich zum Weltfrauentag am 8. März aufgenommen wird, geht unter die Haut: „Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen guten, wunderbaren, prächtigen Frauentag. Passt weiterhin so gut auf uns auf. Ihr seid eh unsere bessere Hälfte. Und ich umarme euch. Ich hoffe, dass die Welt immer friedlicher wird. Und dass die Grausamkeit vertrieben wird aus dieser schönen, leuchtenden Welt. Denn wo Licht ist, kann kein Schatten sein. Und wenn wir das alle und jeder für sich in uns erfahren, dann werden wir die Welt verändern.“

Holzschuhs Worte bewegen nicht nur die Fans, sondern auch seine Kollegen. „Man kann sich mit keinen schöneren Worten verabschieden schreibt „Alles was zählt“-Star Christopher Kohn auf Instagram.