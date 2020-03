Laura Müller: Alle lachen über dieses Kleidungs-No-Go

Man fühlte sich bei der Show "Pocher vs Wendler" ein bisschen in der Zeit zurückversetzt: Vom Niveau her war es Kindergarten, von den Gesprächsthemen pubertär (mit welchem Alter der Wendler sein erstes Mal hatte wollten er und seine Laura just nicht verraten, schade!) und vom Dresscode her so 2000er Jahre...

Laura Müller wirkte wie Zauberassistentin

Denn obwohl Wendler-Freundin Laura Müller mit ihren 19 Jahren die jüngste Teilnehmerin im Show-Quartett war, trug sie doch jenes Outfit, das am altmodischsten wirkte. Klar, der lange Glitzerfummel im Schlauch-Style war keine Katastrophe, ließ die Wendler-Freundin aber nach Zauber-Assistentin aussehen. Das Dress war bei der Show, in der es auch um Körpereinsatz ging - bei der Polsterschlacht zum Beispiel - fehl am Platz. Weshalb sie sich auch umziehen musste.

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Laura trägt Retro-Fashion-Nervigkeit

Ein Detail war an dem Kleid allerdings bemerkenswert, dachten wir doch, es sei seit Jahren ausgestorben und nur noch in Geschichtsbüchern zu finden: Laura hat trotz trägerlosem Kleid, einen BH mit Trägern gewählt. Einen mit durchsichtigen SILIKONTRÄGERN! Ja, diese Dinger, die der Hit waren... dazumal, anno 2000. Und trotz ihrer Durchsichtigkeit im Licht immer so schön glänzten, sodass man sie stärker sehen konnte, als Träger in einer passenden Farbe.

