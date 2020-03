Laura Müller macht in der Tanzshow "Let's Dance" eine gute Figur. Doch auch außerhalb des Tanzsaales ist die 19-Jährige stets schön anzusehen ... Was sie dafür tut, zeigt sie immer wieder auf Instagram. Da postet Müller schon mal das eine oder andere Fitnessvideo oder einen Clip von ihrem Training.

Laura mag Pizza

Doch wer sich fit halten möchte, muss auch auf die Ernährung achten - oder etwa doch nicht? Laura zeigt in einer Insta-Story, was sie sich nach dem Training gegönnt hat. Es ist eine fette Pizza mit viel Käse. Wer so viel trainiert wie sie, kann auch richtig zuschlagen!

© Instagram/Laura Müller

Klappt trotz Pizza noch recht gut - der Wendler trägt Laura auf Händen