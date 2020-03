Lena Meyer-Landrut: Basteltipps für Corona-Masken

Lena Meyer-Landrut setzt in der Isolation auf Corona-Aufklärung. In vier witzigen Bildern zeigt sie auf Instagram eine Maßnahme, die sie gegen eine Corona-Ansteckung setzt. Sie trägt eine Maske zum Mund- und Nasenschutz. Die Sängerin erläutert in ihrem Text, der versehen ist mit #maskeaufjetzt:

Lena: Appell an Fans

„Außer zu Hause bleiben und Hände waschen gibt es eine Sache, die wir jetzt alle machen können, um das Virus zu bremsen. Und das ist: Maske auf!“ Weil de medizinischen Masken knapp seien, rät sie dazu, einfach selber welche zu basteln – aus alten Shirts oder Küchenrolle. Sogar Staubsauerbeutel stuft sie als geeignet ein.