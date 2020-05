''Let's Dance'': Lili Paul auf Kurs ins Finale

Wenn es so weitergeht, ist Lili Paul-Roncalli auf dem besten Weg, die aktuelle Staffel der RTL-Show Let’s Dance für sich zu entscheiden. Bei der Freitags-Show erreichte die Tochter von Bernhard Paul mit ihrem Freestyle aus Paso doble, Rumba, Cha-Cha-Cha und Contemporary mit 30 Punkten die Höchstwertung der strengen Jury. Dazu plauderte sie aus dem Zirkus-Alltag und ihr hartes Training von Kindesbeinen an. Vier bis fünf Stunden pro Tag investierte sie in den Zirkus. Das könnte sich jetzt bezahlt machen, denn am Tanz-Parkett ist Lili unerreicht.

Aus

Nicht gereicht hat es hingegen für Playmate Laura Müller, die erst kürzlich ihre Verlobung mit Schlagersänger Michael Wendler bekannt gab. Über das Tanz-Aus ist Laura aber nicht wirklich traurig. Sie kümmert sich jetzt um die Hochzeitsvorbereitungen, die ebenfalls von RTL vermarktet werden.