Letzter Vorhang für Elsner

Abschied. Es ist schon irgendwie makaber, dass die großartige Hannelore Elsner († 76) in ihrer letzten Filmrolle eine krebskranke Mutter spielte, die letztendlich an der Krankheit stirbt. Denn bereits vor Beendigung der Dreharbeiten von Lang lebe die Königin verstarb Elsner auch im ­realen Leben – an Krebs.

Emotional. Jetzt veröffentlichte Bilder des Senders ARD zeigen Elsner in ihrer letzten Rolle. Aufgebahrt im Sarg, wunderschön geschminkt – so wie im Film wollen sie ihre Fans in Erinnerung behalten. Die Szenen, die Elsner nicht mehr drehen konnte, wurden von Kolleginnen und Freundinnen übernommen. Zu sehen ist der TV-Film am 29. April um 20.15 Uhr auf ARD.