Liebes-Aus bei Matthias Schweighöfer

"Leider haben wir es nicht geschafft unsere Liebe zu erhalten", schreibt Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer am Samstag in einem emotionalen Posting an seine Fans auf Instagram. Damit machte der 37-Jährige das Ende seiner Beziehung zu seiner langjährigen Freundin Ani Schromm öffentlich. Die 34-Jährige und er haben zwei gemeinsame Kinder.

Schon vor über einem Jahr hätten sich die beiden getrennt, wie Schweighöfer erklärt. "Zum Schutz unserer Kinder hab ich es lange versucht nicht öffentlich zu machen. Entscheidungen im Leben sind manchmal sehr schwierig. Nicht schön und traurig, verletzend und beängstigend. Aber dennoch ist es manchmal unumgänglich", erklärt der "100 Dinge"-Star.

Allerdings ist es nicht die erste Trennung. Schon 2012 nahmen sich Ani und er eine Pause. Aufgrund der damals noch dreijährigen Tochter Greta hielten sie aber noch engen Kontakt. Ein Jahr später waren sie dann wieder ein Paar. Es folgte dann Kind Nummer 2, Valtentin.

Neue Liebe?

Aber nun wollte es offensichtlich nicht mehr sein. Nach 14 gemeinsamen Jahren zogen beide den Schlussstrich. Für einige kommt diese Erklärung aber wenig überraschend. Denn Ende November war Schweighöfer auf der Premiere seines neuen Films "100 Dinge" wild flirtend mit einer schönen Brünetten entdeckt worden. Bei der Frau handelt es sich um Schauspielerin Ruby O. Fee. Sie zählt zu Deutschlands größten Nachwuchstalenten.

Schweighöfer und die 22-Jährige posteten schon vor Weihnachten auf Instagram Fotos im Partnerlook und spazierten durch eine verschneite Winterlandschaft.