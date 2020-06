Hoffentlich blickt Tennis-Legende Boris Becker bei seinen Frauengeschichten noch durch. Vor wenigen Tagen erst war er in Begleitung von Lilian de Carvalho Monteiro, einer freiberuflichen Risiko-Analystin mit zwei Studienabschlüssen. Sie waren in London beim shoppen und die beiden schauten sehr vertraut miteinander aus. Becker und sie verschwanden schließlich in seinem Apartment.

Jetzt behauptet Yoana Montero (42), eine Eventmanagerin aus London, in der Zeitschrift "Bunte", dass Boris und sie zusammen seien. "Unsere Beziehung ist etwas Ernstes. Wir sind ein Liebespaar." Sie sei "sehr glücklich". Montero weiter: "Es ist schön, einen starken Mann an seiner Seite zu haben. Ich genieße das." In "Gala" sagt sie zudem: "Am Anfang ist eine Beziehung eine Reise, bei der keiner weiß, wohin es geht." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #empfehlungen #sportswear #sportbekleidung #yoanamontero @ljclarkson Ein Beitrag geteilt von YOANAMONTERO WORLD (@misscaribean) am Jun 15, 2020 um 1:13 PDT