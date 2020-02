Im Dezember 2018 ist für viele Fans des deutschen Schlagers eine Welt zusammengebrochen. Damals verkündete Helene Fischer die Trennung von Florian Silbereisen. Gleich dazu gab es die Nachricht, dass Helene wieder vergeben sei. Die Sängerin hatte fortan einen neuen Partner an ihrer Seite: Thomas Seitel, ein Akrobat aus ihrem Team.

Nun gibt es das heiße Gerücht, dass Fischer und Silbereisen weder zueinandergefunden haben. Wir haben die fünf Facts, warum das Liebescomeback tatsächlich real sein könnte ...

1. Bekannte sind sicher

Laut Schlager-Urgestein G. G. Anderson (70) hält sich in der Branche das hartnäckige Gerücht, dass Fischer und Silbereisen wieder ein Paar wären. Die Schlager-Legende Anderson sagt: "Ich war die letzten drei Monate auf Promo-Reise für mein neues Album in halb Europa unterwegs und habe mit vielen Kollegen gesprochen. In der Branche vermuten einige, dass sie wieder ein Paar sind."

2. Es ist still geworden um Helene und Thomas

Ist die erste Verliebtheit verflogen und wendet sie sich darum wieder ihrem Ex zu? Jedenfalls hat man in den letzten Monaten wenig von Helene und Thomas gehört ...

3. Vertrautheit

Helene und Flori wirken nach wie vor sehr vertraut miteinander, wenn sie zusammenarbeiten. Das sieht man auch auf Bildern, auf denen sie sich unbeobachtet fühlen.

© Getty Images

4. Er ist Single

Florian Silbereisen spricht nur gut über Helene seit der Trennung. Sind von seiner Seite noch Gefühle da und hat er vielleicht dazu angesetzt, seine Ex zurückzuerobern? In dem Falle könnten die Gerüchte gut stimmen.

5. Sie führen das gleiche Leben

Das Showbusiness ist knallhart. Helene und Florian sind in der gleichen Situation. Als Superstars des deutschen Schlagers ist es vielleicht einfacher, mit jemandem eine Beziehung zu führen, der in seinem Leben die gleichen Herausforderungen zu bewältigen hat. Das schweißt zusammen ...