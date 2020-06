Lilly Becker: "Brauche keinen neuen Mann"

Privat. „Ich vermisse auf keinen Fall einen Mann! Das Letzte auf meiner Wish-List ist es, einen neuen Mann zu finden!“ Im neuen Seitenblicke-Magazin (ab morgen in Ihrer Trafik) öffnet Lilly Becker (43) ihr Herz. Zum Start ihrer neuen TV-Show Schlag den Star, wo sie am Samstag auf Pro7 gegen Sylvie Meis antritt („Das ist Entertainment pur“), spricht sie offen über Schwächen („Politik“), Stärken („Ich habe vor nichts Angst!“) und ihre heißen Instagram-Fotos: „Ich arbeite hart für meinen Körper und brauche mich dafür nicht genieren. In zehn Jahren kann ich das wahrscheinlich nicht mehr machen.“

Liebe. Nach der Trennung von Boris Becker (2018) ist sie in puncto Liebe nicht mehr auf der Suche. „Das bringt nichts – wenn man sucht, findet man ja nur die Falschen!“