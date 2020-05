Manuel Neuers Millionen-Scheidung

Blitz-Aus. Gerade einmal zwei Jahre nach der Hochzeit hat sich Manuel Neuer (34) Ende letzten Jahres von seiner Noch-Gattin Nina (27) getrennt. Nun hat er bereits eine Neue.

Ihr Name ist Anika Bissel (19) und sie ist, genau wie Nina, Sportlerin und sieht ihr noch dazu zum Verwechseln ähnlich. Die neue Frau an seiner Seite soll auch der Grund sein, dass Neuer die Scheidung so schnell wie möglich durchbringen möchte.

Vertrag. Im Ehevertrag ist geregelt, wie das Vermögen aufgeteilt wird. Laut Bild ist darin bestimmt, dass Manuel im Falle einer Scheidung die Villa am Tegernsee behalten soll und Nina die Pferde bekommt. Unklar ist noch, was mit dem restlichen Vermögen (geschätzt ca. 45 Millionen Euro) passiert.

Anika, die bislang noch bei ihren Eltern wohnte, soll jedenfalls ins Liebesnest eingezogen sein und ein fixer Bestandteil von Neuers neuem Leben sein.