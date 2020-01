Mark Forster & Lena Meyer-Landrut sind ein Paar

Sie kennen einander seit Jahren, vor ein Paar Monaten ist aus Freundschaft Liebe geworden: Sänger Mark Forster ("Chöre") und Sängerin Lena Meyer-Landrut ("Satellite") sind ein Paar.

Kollegen wissen schon länger von Lena und Marks Liebe

Wie die Bild nun berichtet, sollen die zwei schon im Dezember Händchen haltend am Flughafen in Berlin gesichtet worden sein. Unter Kollegen ist die Beziehung seit geraumer Zeit ein offenes Geheimnis. Im Sommer soll es zwischen den zweien richtig gefunkt haben, so Medienberichte.

© Getty Images

Lena und Mark zusammen in der Jury von "The Voice Kids"

Neue Liebe

Für Lena ist es nach der Trennung ihres langjährigen Freundes Max vor einem Jahr die erste neue Liebe. Forster und Meyer-Landrut haben beruflich seit 2016 mehr miteinander zu tun, damals saßen sie zusammen in der Jury für "The Voice Kids".