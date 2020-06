Nach dem romantischen Heiratsantrag von Michael Wendler an seine Laura folgt bald die Hochzeit. Endlich hat das Pärchen bekannt gegeben, wann und wo der große Tag stattfinden wird.

Details zur Hochzeit

In Amerika wird geheiratet, in kleinem Kreis (mit Kamerateam), wie die beiden verraten. Denn der große Tag soll, wie auch schon die Vorbereitungen darauf, mit einem großen TV-Publikum geteilt werden. Las Vegas soll der Ort der Wahl sein, am 2. August ist es soweit.

Norberg-Streit

Doch davor gilt es, einen Streit mit Michaels Ex-Frau Claudia Norberg zu verhindern. Denn Claudia steht der Beziehung zwischen Michael und Laura zwar nicht im Wege, allerdings kritisch gegenüber. Ein schwieriger Punkt für die Blondine ist der Nachname. Sie hat den Namen Norberg in die Ehe eingebracht, ist lediglich ein Künstlername. Früher hieß der Sänger nämlich Michael Skowronek! Claudia Norberg hofft, dass die neue Frau ihres Ex-Mannes das versteht, "dass ich nicht erfreut darüber wäre, wenn sie meinen Mädchennamen trägt." Schon während ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp entstand der Eindruck, dass zwischen Claudia und Michael in Scheidungsangelegenheiten nicht alles gut gelaufen sei.

Kampfansage an Ex

Es scheint allerdings, dass Laura ernsthaft darüber nachdenkt, den Namen Norberg anzunehmen, wenn der Bund fürs Leben geschlossen wird. Eine klare Kampfansage für Claudia, die mehrfach betont hat, sich das nicht gefallen lassen zu wollen.

Laura mit Christian Polanc ihrem Tanzpartner. Sie bastelt an ihrer TV-Karriere