Michael Wendler & Laura Müller sind verlobt

Jetzt ist es besiegelt! Michael Wendler hat seiner Laura einen Heiratsantrag gemacht und die 19-Jährige hat natürlich Ja gesagt. Dass die beiden den Gang vor den Traualtar wagen wollen, war bereits bekannt. Schon vor einiger Zeit verkündeten sie, dass sie noch dieses Jahr heiraten wollen. Jetzt wurde es auch offiziell gemacht.

Und die Frage aller Fragen hatte der 47-jährige Schlagerstar offenbar lange geplant. Denn während Laura für "Let's Dance" trainierte, bereitete "Der Wendler" alles vor. "Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mir je hätte erträumen können", sagte Laura in einer Videobotschaft auf "RTL.de" kurz nach dem Antrag. Und auch der Bräutigam in spe platzt vor Freude. "Ich bin der glücklichste Mann der Welt", so der Wendler.

Während es für ihn schon die zweite Ehe ist, schreitet Laura dann zum ersten Mal zum Altar.