Ganz geheim war es dann plötzlich soweit: Schlagersänger Michael Wendler (47, "Egal") und seine Freundin Laura Müller (19) haben sich vor dem Standesamt das Jawort gegeben. "WIR HABEN GEHEIRATET", schrieb der Musiker am späten Freitagabend auf Instagram und postete dazu aktuelle Fotos. Demnach wurde in Florida, der US-Heimat des Paares, geheiratet. "WIR SIND ÜBERGLÜCKLICH!"

Fans ätzen über Laura Norberg

Der Fernsehsender RTL, der die beiden derzeit für die Doku-Soap "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" begleitet, wird in wenigen Wochen die kirchliche Hochzeit in Las Vegas live übertragen. Zu den Bildern, die der Wendler teilte, gibt es manch gehässiges Kommentar über die Optik seiner neuen Frau zu lesen. Laura trug ein schwarzes Minikleid, wahrscheinlich ein Dress zum Feiern und nicht jenes, das sie am Standesamt angezogen hatte. Zu lesen ist unter anderem: "Viel Cellulite" oder wieso sie denn in schwarz geheiratet habe. Doch die meisten Kommentare sind Gratulationen zur Ehe.

Streit um Nachname Norberg

Der singende Speditionskaufmann, der sich selbst "Der Wendler" nennt und seine fast 30 Jahre jüngere Frau sind immer wieder Thema in Boulevard-Medien. Zuletzt sorgte der Streit um den künftigen Nachnamen der Braut für Schlagzeilen. Müller heißt jetzt Norberg - so wie Wendlers Ex-Frau Claudia. Fans von Claudia haben dieser bereits viel Zuspruch in Form von Kommentaren zukommen lassen.