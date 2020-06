Der Sommer kann kommen, denn Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller sind nun stolze Besitzer einer "Yacht"! So nennt zumindest Laura das Wassergefährt in ihrer Insta-Story. Wir hätten das die "Yacht" vielleicht eher als Boot betitelt, doch bei so viel Freude, die die neue Besitzerin hat, ist das auch egal.

© Getty Images

Laura und die Yacht

Stolz zeigt Laura sich auf Instagram an Deck des Gefährts.

Steuerschulden?

Bleibt nur eine Frage offen. Nämlich, wer das Yacht-Boot gekauft hat. Michael Wendler war unlängst erst in den Schlagzeilen, weil er rund eine Million Euro Schulden beim Finanzamt haben soll. Darum spekulieren Fans des Paares, Laura könnte ihrem Schaatziiiii nach einem teuren Auto ein weiteres preisiges Geschenk gemacht haben.