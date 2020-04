Michelle Hunziker: So hält sie sich fit

Michelle Hunziker scheint sich in keiner Situation so schnell unterkriegen zu lassen. Die 43 Jährige zeigt auf ihrem Instagram-Account nun, wie sie sich fit hält. Da wird deutlich, dass Hunziker in jeder Situation eine patente Frau ist – mit wenigen Hilfsmitteln erzielt sie dabei große Fit-Erfolge. Nur einen Sessel und eine Matte braucht sie, um die Übungen vorzuzeigen. Ob das auch Ablenkung ist für die Corona-Realität?

Hunziker: Ernste Lage

In einer RTL-Show sprach die sonst so gut gelaunte Blondine jüngst sehr offen über die ernste Lage in ihrem Heimatland Italien. Sie und ihre Familie sind derzeit in Isolation in ihrem Haus in Bergamo. Diese Region ist eine der am stärksten betroffenen des ganzen Landes. Die Lage ist derart schlimm, dass manche Menschen alleine in ihrem zu Hause sterben. Hunziker findet klare Worte: „Wir haben viele Menschen, die wir lieb haben, verloren.“ Trotz der Umstände wolle sie die Gegend so schnell nicht verlassen, auch nach der Isolation dort bleiben. Ihre Familie setzt auf Solidarität mit und Liebe zu den Mitmenschen.