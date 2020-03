Michelle Hunziker: Spaß in Corona-Quarantäne

In Italien spielt sich das Leben derzeit a casa ab - also zu Hause. Denn wegen der Corona-Pandemie dürfen die Italiener nicht nach draußen, das ganze Land steht still. Unter den Betroffenen ist auch Moderatorin Michelle Hunziker. Sie vertreibt sich die Zeit in ihrem Heim mit lustigen Videos und Updates.

Spaßiges Video mit Hunziker

Video zum Thema Hunziker hat in Quarantäne trotzdem Spaß Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Mama unter Hausarrest

Einen Punkt spricht die fesche Blondine an, der uns alle betrifft, wenn wir mit Kindern über einen längeren Zeitpunkt zu Hause sind. Hunziker ist Mama von drei Töchtern, die zwei jüngsten, Sole und Celeste, sind erst fünf und sechs Jahre alt. Das bedeutet: Sie verlangen ständig nach der Mama. Wie das aussieht, zeigt Michelle in einem Insta-Story-Post. Dennoch lässt sie sich die Laune nicht verderben und macht das Beste aus der Zeit zu Hause.