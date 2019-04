Er war ein Star der Szene, eine Lichtgestalt. Am Karfreitag verstarb der 'Dandy Diary'-Blogger Carl Jakob Haupt in den Armen seiner Frau Giannina.

Berührend

Blogger, Autor, It-Mensch und Punk Haupt war erst 34 Jahre alt; bekam vor drei Jahren die Diagnose Krebs. Erst im Sommer 2018 feierte das verliebte Paar seine Hochzeit in Sizilien, ein rauschendes Fest der Liebe. Nun muss die 25-Jährige ihren Mann zu Grabe tragen. Berührend, schön und weise liest sich ihr Nachruf auf Instagram: "Die Liebe meines Lebens, die für immer meine Liebe bleiben wird, mein Herz ist von uns gegangen. Mein Ehemann Carl Jakob Haupt ist Karfreitag in meinen Armen friedlich eingeschlafen."

Intensives Leben

Sie lebten jeden Tag, als wäre es ihr letzter, schreibt das Model und: "Auch wenn Jakob nur 34 Jahre alt geworden ist, hat er so viele Spuren hinterlassen, eine so tolle Familie gehabt, so viele großartige Freunde gefunden, dass er in uns allen weiterleben wird." Giannina schließt ihren Text mit: "Unsere Liebe bleibt. Jetzt ist später für immer."