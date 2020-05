Mobbing-Skandal bei GNTM: Lijana warf im Finale das Handtuch

Was für eine Show! Beim Finale der Castingshow "Germany's Next Topmodel" ging es gleich so richtig los. Zuerst mussten die Finalistinnen Jacky, Lijana, Sarah und Maureen in Cyber-Alien-Verkleidung eine Choreographie tanzen. Dazu heizte Ex-GNTM-Kandidatin und professionelle Nacktschnecke Micaela Schäfer an den Turntables ordentlich ein. Die zeigte zuvor schon im Einspieler - nach nicht einmal vier Minuten Finalshow - bereits ihren blanken Busen. Der Grund dafür erschloss sich aber den wenigsten.

Heidi Klum nur per Chat dabei

Wenn schon Heidi Klum aufgrund der Corona-Krise nur per Video-Konferenz zugeschaltet wurde, dann musste es wohl eine Extraportion Sex vor Ort sein. Lustiges Detail: Klum tauchte auf einem Bildschirm in einem aufgeklappten Koffer auf. Gerade für Österreichische Zuschauer lustig, gibt es doch das Schimpfwort: Du Koffer.

LIjana ging freiwillig

Im Finale von Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" hat eine der vier Kandidatinnen am Donnerstagabend freiwillig das Handtuch geworfen. Die wohl umstrittenste Teilnehmerin der Staffel, die Studentin Lijana aus Kassel, sagte nach rund einer Dreiviertelstunde, sie habe keine Lust mehr auf den Hass, der ihr entgegenschlage. "Ich habe gelitten und war verzweifelt."



Im Internet und auch in der realen Welt sei sie angefeindet worden. Sie sprach von Mobbing und "Taten gegen mich, gegen meine Familie, sogar gegen meinen Hund". Ihren Wert könne nur sie selbst bestimmen. "Deswegen verzichte ich auf das Finale."



Zuvor hatte sie sich in einem schwarzen Umhang, der mit Schimpfworten wie "Bitch" beschrieben war, auf dem Laufsteg gezeigt. "Du hast definitiv polarisiert diese Staffel, aber was dir passiert ist, geht auf jeden Fall zu weit", sagte Klum