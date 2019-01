Vor wenigen Tagen verkündete Lena das Ende ihrer Beziehung mit Langzeit-Freund Max auf Instagram bekannt. "Ich bin für die letzten 8 Jahre unglaublich dankbar und freue mich all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können."

Jetzt meldet sich die Eurovision Songcontest-Gewinnerin (2010) gleich mit zwei Selfies zurück: Das eine zeigt sie mit ihrem Hund Kiwi im Aufzug und auf dem zweiten Foto sieht man sie beim Meditieren.

Unter dem aktuellsten Selfie steht: "Tried to meditate. And then phili came and took a pic :)"