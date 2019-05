Neue Details zu Klum-Hochzeit durchgesickert

Rätsel. USA, Deutschland oder doch Italien? Keiner weiß genau, wo sich Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) das Jawort geben wollen. Immer wieder tauchen in den Medien neue Orte und Locations auf. Hieß es am Anfang noch, dass gleich zwei Hochzeiten geplant seien – eine am Strand von Los Angeles und eine in Deutschland –, wurde die Überseevariante schnell wieder verworfen. Braut und Bräutigam sollen sich auf das prestigeträchtige Schloss Bensberg geeinigt haben. Das Fünfsternehotel wäre die ideale Kulisse für Klum und Kaulitz, hieß es. Bestätigt wurde dies selbstverständlich nie.

Sonne und Meer statt deutscher Tradition?

Meerblick. Seit einigen ­Tagen allerdings sieht es so aus, als wäre das Schloss Geschichte, da aus Insiderkreisen das Gerücht laut wurde, dass jetzt in Italien geheiratet werden soll. Und das nicht irgendwo. Eine Luxusjacht vor Capri soll die Kulisse für die Traumhochzeit der Model-Mama und des Rockers werden. Dafür spräche, dass Heidi und Tom sich auf Capri bestens auskennen. Schließlich haben sie in der berühmten Grotta Azzurra bereits ein Kuschel-Video für ihre Fans gedreht.