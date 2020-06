Neues Geheimpapier lässt Herzen von Helene-Fischer-Fans höher schlagen

München. Vor drei Jahren veröffentlichte Schlagerstar Helene Fischer ihr letztes Studioalbum. Das Werk, das den simplen Titel "Helene Fischer" trug, landete dabei in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Charts. Ihre Single "Herzbeben" wurde sogar mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Seitdem war es ruhig geworden um die Schlager-Ikone. Ein geleaktes Geheimpapier lässt die Herzen der Fischer-Fans nun jedoch wieder höher schlagen.

Neues Album noch dieses Jahr?

Auf dem Online-Portal "Schlager.de" wurde das besagte Dokument veröffentlicht. Darin heißt es: "Nach Helene Fischer in 2017 geht die Reise nun endlich weiter und es ist Zeit für HELENE FISCHER 2020". Bereits im März dieses Jahres verdichteten sich die Gerüchte um eine Comeback-Tour im Herbst - das geleakte Geheimpapier lässt nun nur noch wenige Zweifel offen, dass Helene Fischer noch dieses Jahr auf die Bühne zurückkehren wird. Unter anderem wird auf "Schlager.de" davon berichtet, dass Fischers Plattenfirma in dem Papier Komponisten, Texter und Produzenten für die Mithilfe an einem neuen Album suche "hierfür werden maßgeschneiderte Songs - von Ballade über Midtempo bis hin zu Uptempo ist alles erlaubt", schreibt das Online-Portal. Im Zuge der neuen Enthüllungen wurde das Netz mit zahlreichen Vermutungen und Gerüchten über ein Studio-Album im Herbst dieses Jahres geflutet. Ob dem wirklich so ist, werden wohl die kommenden Wochen und Monate zeigen.