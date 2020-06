Neues Rammstein-Album könnte schon 2021 kommen

Wegen der Corona-Krise musste die Band Rammstein ihre Tour dieses Jahr absagen und auf das nächste Jahr verschieben. Und um die Zeit nicht vollkommen ungenutzt verstreichen zu lassen, arbeiteten die Musiker fleißig weiter - und zwar an neuen Songs. Das plauderte Schlagzeuger Christoph Schneider (54) bei "Die BossHoss Rock Show" aus.

„Wir hätten jetzt letzte Woche das erste Konzert gespielt. Und dann haben wir uns auch gesagt: Lasst uns mal treffen. Lasst uns mal überlegen: Was könnten wir machen in dem Jahr? Wir haben noch so viele Ideen liegen … und viele unfertige Songs", verriet Schneider. Die BossHoss-Moderatoren Alec Völkel (48) und Sascha Vollmer (48) witzelten daraufhin sarkastisch: "Wenn Musiker an Songs arbeiten, wird’s ja selten ein Album!" Wann das Album kommen wird, hat Schneider jedoch nicht verraten - Fans spekulieren jedoch darauf, dass es noch 2021 erscheinen wird.