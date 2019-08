Oben ohne nach Hochzeit: Heidi Klum flittert nackt

Schon bei der großen Hochzeits-Party am Samstag auf der Traumyacht „Christina O“ konnte Heidi Klum (46) im heißen Hippie-Kleid Hans und Franz – so nennt sie ihre Brüste – kaum bändigen. In den Flitterwochen, die sie praktischerweise gleich auf Capri verbringt, gibt’s jetzt Freigang.

Nach dem Jawort und der Hochzeitsnacht am Schiff feierten Heidi, Tom Kaulitz (29) und Gäste rund um ­Spice Girl Mel B und Toms Zwillingsbruder Bill am Sonntag noch im feudalen Strandklub La Fontelina weiter. Busseln, bechern und blanker Busen inklusive. Heidi sonnte sich nach kurzer Boots-Tour zur Freude der Paparazzi nämlich oben ohne.

Dazu gab’s Dauer-Geknutsche, jede Menge Champagner und nach diesen heißen Küssen die verdiente Abkühlung im Meer. Auch da blieb Heidi ihrem Wedding-Dress-Code treu und versteckte Hans und Franz in einem weißen Badeanzug.

Anders, als behauptet, dürften die Hochzeitsfotos nicht verkauft worden sein. Klum beglückte ihre Fans gestern Nachmittag damit.

© Instagram/Heidi Klum

Krach mit Papa: Günther Klum soll Heidis Mann nicht mögen

Normalerweise führt der Brautvater seine Tochter zum Altar, doch bei der Traumhochzeit des Jahres von Heidi Klum und Tom Kaulitz war das anders. Die ehrenhafte Aufgabe übernahm Klums Sohn Henry, vom Vater fehlte jede Spur. Lediglich Klums Mutter Erna, Bruder Michael und Heidis Kinder waren bei der Zeremonie auf der Luxus-Yacht „Christina O“ auf Capri dabei.

Während das Topmodel mit Gästen wie Designer Wolfgang Joop, Thomas Hayo oder Spice Girl Mel B bis in die Morgenstunden feierte, saß Papa Günther Klum (73) alleine in Deutschland. Am Tag nach der Hochzeit wurde er in einem Gartencenter fotografiert. Nun stellt sich verständlicherweise die Frage, warum er an Heidis wichtigem Tag nicht dabei war.

© Getty Images Günther Klum und Heidi sind eigentlich unzertrennlich.

Laut Bild soll das Verhältnis zwischen Vater und Tochter angespannt sein, da dieser mit der Partnerwahl seiner Tochter nicht einverstanden sei. Auch berufliche Streitereien sollen noch dazukommen. Die offizielle Begründung: Heidis Vater soll Knieschmerzen haben und die Reise wäre zu anstrengend gewesen.