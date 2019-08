Papa Klum soll neuen Schwiegersohn nicht mögen

Sommer, Zitronenbäume, plätscherndes Meer: Die italienische Promi-Insel Capri ist die Kulisse für die viel bejubelte "Hochzeitsfeier des Jahres". Das Model Heidi Klum heiratete am Samstag den Musiker Tom Kaulitz. Die 46-Jährige und der um 16 Jahre jüngere Gitarrist der Rockband Tokio Hotel hatten ihre Liebe schon vor einem Jahr in einem Knutschvideo auf Capri festgehalten. Doch der Traum wurde zu einem Alptraum, denn der Brautvater fehlte.

Heidis Hippie Hochzeit

Heidi schritt hippiemäßig in einem wallenden, schulterfreien Brautkleid barfuß die Treppe auf der Luxusjacht "Christina O" von Aristoteles Onassis hinunter, Tom erwartet sie auf dem blumengeschmückten Deck. Zwillingsbruder Bill Kaulitz soll die Trauungszeremonie am Samstag geleitet haben, gehüllt in ein eigenwilliges Gewand und angeblich ausgestattet mit einer - symbolischen - Pastorenlizenz aus dem Internet. Es ist Zeit für das Jawort: "Ihr könnt euch nun küssen, Tom und Heidi Kaulitz", berichten Reporter der "Bild"-Zeitung von vor Ort. Zu essen gab es laut RTL unter anderem Wiener Schnitzel.

Papa Klum war zurückhaltend

Nur die offizielle Bestätigung, dass die beiden nun wirklich verheiratet sind, steht aus. Heidis Vater Günther Klum äußerte sich zu den Spekulationen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nur wie folgt: "Die Frage der dpa ist wohl überflüssig", antwortete er auf die Bitte nach einer Bestätigung, dass die beiden am Samstag heiraten wollten. Schließlich berichtete die Presse ja seit Tagen über das Ereignis.

Uneinig

Allerdings war Günther Klum nach RTL-Informationen bei der Feier überhaupt nicht mit dabei. Was das über sein Verhältnis zu Tochter Heidi aussage, darüber könne man nur spekulieren, sagte eine RTL-Reporterin in einer Spezialsendung am Sonntagabend. Mitgefeiert hätten auf Capri dagegen Heidis Mutter Erna, ihr Bruder Michael und ihre Kinder. Laut Bild soll das Verhältnis zwischen Vater und Tochter angespannt sein. Günther Klum sei nämlich nicht einverstanden mit der Partnerwahl seiner Tochter, so heißt es. Dazu soll es Uneinigkeiten geben, was Heidis berufliche Ausrichtung angeht. Papa Klum ist ja seit vielen Jahren Chef von Heidis Medienunternehmen. Statt Günther führte Heidi Sohn Henry zum Altar.