Parasit-Befall: Sorge um Heidi Klum

Heidi Klum ist derzeit völlig k. o. und liegt krank im Bett.

Klum liegt flach

Der Grund ist keine normale Verkühlung, sondern ein Parasit. Die 46 Jahre alte Unternehmerin und Moderatorin hat sich einen Schmarotzer eingefangen. Seit zwei Wochen laboriert sie an den Begleiterscheinungen wie Fieber, Übelkeit und Schwäche schon herum. Jetzt steht fest, dass sie sich schonen muss. Und so sehen wir in ihrer Insta-Story, dass Heidi zwar mit ihrem Liebsten Tom zusammen im Bett liegt. Doch statt Geknutsche gibt es nur guten Zuspruch und viel Wasser. Denn eine medikamentöse Therapie scheint es bei einem Parasiten nicht zu geben.

Symptome behandelbar

Lediglich die Symptome können gemildert werden, Schmerzen zum Beispiel. Sonst ist es sehr wichtig, viel zu trinken und sich nicht anzustrengen. Klum dürfte sich die Kryptosporidien, wie sie im Fachjargon heißen, vielleicht in ihrem Liebesurlaub eingefangen haben. Denn beim Trinken von verunreinigtem Wasser auf Reisen geht das recht schnell.