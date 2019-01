Peep-Show: Hollywood ätzt gegen Tom & Heidi

Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) machen kein Geheimnis daraus, dass sie ein erfülltes Sex-­Leben haben. Im Talk mit Ellen DeGeneres bekundete das Top-Model sogar, dass „Toms Wiener“ ihr Lieblings-Körperteil sei. „Wiener“ ist ein anderer Ausdruck für das beste Stück des Mannes. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich die beiden nicht schmusend oder nackt im Bett fotografieren. Ob man will oder nicht, man bekommt die Liebes-Show der beiden mit. Einem wurde das nun aber zu viel. Als Klum und Kaulitz auf der Aftershow-Party der Golden Globes wie zwei Teenager aneinander herumfummelten, flüchtete Kollege Antonio Banderas (58) an die Bar und ließ sich nachher in einem Interview über das Paar aus: „Es war wie eine Peep-Show“, verriet er dem Who-Magazin.

Genervt. Antonio Banderas dürfte nicht der Einzige sein, dem das Geturtel der beiden auf die Nerven geht. Auch Klums Ex Vito Schnabel teilte kürzlich einen Seitenhieb gegen sie aus. Er entwarf eine bizarre „Heidi“-Figur mit Dirndl und blonden Zöpfen. Etliche Fans finden Klums Liebe auch „nur noch peinlich“. Das dürfte ihr selbst relativ egal sein.