Michael Wendler und seine Laura kommen seit Wochen aus den Schlagzeilen nicht mehr raus. Zuerst zieht Laura für den "Playboy" blank, dann zieht "Der Wendler" unfreiwillig auf Twitter blank, als ein vermeintliches Penis-Foto von ihm auf dem sozialen Netzwerk kursiert, und jetzt kommt auch noch dieses Video.

Laura lässt ihre Follower auf Instagram in einer Story teilhaben an der großen Überraschung, die sie "seit Wochen" für ihren Michael geplant hat. Spoiler: Es ist ein Pick-up-Truck. Die Luxuskarre habe sich der Wendler schon immer gewünscht. Seine 19-jährige Freundin, die ihr Geld unter anderem als Influencerin verdient, hat ihm diesen Traum jetzt erfüllt.

Unter einem Vorwand lockt Laura ihren Liebsten in die Einfahrt der Luxusvilla. "Schatz, jemand hat unseren Briefkasten umgefahren!", schreit Laura. Prompt hüpft der Wendler aus dem Garten, in dem er gerade "mit dem Schlauch im Gange ist", wie Laura es so schön formuliert.

Als der Wendler dann wutentbrannt auf seine Auffahrt rennt, glaubt er zunächst, ein Fremder habe dort geparkt. "Was ist das für eine Scheiße? Wer hat sich denn dahingestellt?“, schimpft er. Als er sich zu Laura umdreht, hält diese den Schlüssel zum Truck bereit. Der kann es nicht glauben. "Schatz, das ist nicht dein Ernst, oder? Was ist das?"

Schlagfertig, wie sie ist, antwortet Laura: "Ein Autoschlüssel!" - No, na! Dann bricht es aus ihr heraus: "Ich liebe dich so sehr, Schatz. Du wolltest doch immer einen Pick-up-Truck haben." Dann gibt es auch noch ein: "Baaabyyy, isch liiiebe disch soooo!" Es folgen Umarmungen, Küsse und die üblichen Liebesbekundungen. Der Wendler haucht seiner Laura noch ins Ohr: "Das musst du doch gar nicht machen." Doch dann inspiziert der Schlagerstar seine neue Luxus-Karre für stolze 53.000 Dollar und ist überglücklich. Ein Happy End eben - und ihre Follower mussten/durften zusehen.

Das Netz kann über diese Show nur lachen. Und nimmt das Paar wieder einmal aufs Korn.