Pikante Fotos: Heidi Klum sonnt sich komplett nackt am Pool

Heidi Klum (46) befindet sich derzeit noch in häuslicher Isolation – und nützt die Zeit, um sich so richtig zu entspannen. Erst vor wenigen Tagen postete die Model-Mama ein provokantes Oben-Ohne-Foto. Nun legt sie nach: Auf ihren neuesten Instagram-Fotos räkelt sie sich splitternackt am Pool und präsentiert gekonnt ihren Traumkörper.

Papa Klum hätte mit den neuesten Fotos wohl keine Freude. In einem Interview mit der BILD-Zeitung verriet er kürzlich, dass er Heidis Nackt-Bilder "oft nicht gut" findet.