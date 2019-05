Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den größten Sex-Appeal im Land? Im Spiel um den Titel „Playmate des Jahres“ traten die drei Schönheiten Veronika Klimovits, Olivia Peltzer und Julia Prokopy gegeneinander an. Es war eine heiße Partie zwischen Pokerface und Trümpfen. Am Ende sind im Casino Baden Baden die Würfel gefallen: Die Playmate des Jahres 2019 heißt Veronika Klimovits.

© Sacha Eyeland für Playboy Juni 2019

© Sacha Eyeland für Playboy Juni 2019

Strategie

Hinter ihrem Sieg steckt auch eine Strategie, wie Veronika verriet: „Ich glaube, dass man mit positiven Gedanken seine Ziele und Wünsche anziehen und verwirklichen kann.“

© Sacha Eyeland für Playboy Juni 2019

„Weitere Motive exklusiv nur unter https://www.playboy.de/stars/das-ist-die-playmate-des-jahres-2019"